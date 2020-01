Nuovi pieghevoli Xiaomi e Huawei nel 2020, grazie a Samsung

Così come per il 5G, anche il mondo dei pieghevoli prenderà piede nel 2020. Soprattutto grazie ad aziende come Huawei e Xiaomi, da sempre incentivate a spingere sull'innovazione hardware. Sappiamo già che la prima sta lavorando ad un nuovo Mate X2, mentre la seconda è ancora attesa al varco per un vero e proprio modello in commercio. Forse sarà proprio questo l'anno in cui anche Xiaomi entrerà a far parte della cerchia di produttori con un pieghevole nelle proprie file. E ciò sarà possibile grazie al lavoro produttivo dell'azienda rivale che risponde al nome di Samsung.

Samsung permetterà a Xiaomi e Huawei di lanciare nuovi pieghevoli nel 2020

Da quando il ban USA ha preso piede di prepotenza, la Cina e le sue aziende hanno deciso di slegarsi quanto più possibile dalle società non cinesi. Non a caso la nazione si sta sviluppando il proprio standard di navigazione satellitare e vuole eliminare PC e software stranieri entro qualche anno. Tuttavia, per il momento Samsung Display rimane un'alternativa quasi essenziale per avere display di qualità elevata, specialmente se pieghevoli.

Ciò nonostante, i pannelli di Huawei Mate X e Xiaomi Mi Flex sono realizzati da parte di aziende cinesi, rispettivamente BOE e Visionox. Ma i prossimi modelli farebbero affidamento a soluzioni Samsung, specialmente per i problemi di disponibilità su larga scala. Soltanto la coreana sarebbe in grado di poter compensare alle quantità richieste da parte di entrambe le aziende. Inoltre, questo rumor afferma come Xiaomi potrebbe non lanciare un pieghevole ufficiale nel 2020.

