Xiaomi e fotocamere: possibile collaborazione con Hasselblad

Dal punto di vista di autonomia e ricarica, Xiaomi si è dimostrata all'altezza di produttori convincenti come Huawei ed OPPO. In confronto a questi due brand, però, il comparto fotografico è mediamente meno convincente. Ad eccezione di Xiaomi Mi Note 10 e dell'eccellente valutazione di DxOMark, i suoi top di gamma sono sempre stati un gradino sotto ai migliori camera phone. Questo potrebbe cambiare con Xiaomi Mi 10, grazie alle migliorie apportate con Mi Note 10. Ma non solo: a giocare in suo favore potrebbe esserci anche una collaborazione con nientepopodimeno che Hasselblad.

L'ultimo sondaggio di Xiaomi potrebbe avvicinarla ad una partnership con Hasselblad

Perché diciamo questo? Perché il vice presidente di Xiaomi (ed ex capo di Lenovo) ha condiviso sui social asiatici un sondaggio in cui si chiede all'utenza con quale brand Xiaomi potrebbe collaborare. I nomi scelti per questa domanda sono tre: Canon, Nikon e, appunto, Hasselblad (oltre all'opzione (“Nessuno“). Ed i voti della community propendono verso il brand svedese, noto ai più per la produzione di dispositivi di alta qualità. Basti pensare che le fotocamere Hasselblad sono state utilizzate durante missioni spaziali da parte della NASA.

Fra l'altro, Hasselblad non sarebbe nuova alla sinergia con un produttore di smartphone. Era il 2016 quando Motorola annunciava il programma Moto Mods, presentando smartphone modulari in grado di migliorare alcuni comparti tramite l'ausilio di queste Mods. Una di queste era proprio targato Hasselblad ed integrava uno zoom ottico e vari tasti fisici, praticamente trasformando lo smartphone in una fotocamera compatta.

Alla luce di ciò, dubitiamo che Xiaomi possa lanciarsi nel mondo dei telefoni modulari. Più probabile che, se mai questa collaborazione si farà veramente, si limiterà a quanto accaduto fra Huawei e Leica.

