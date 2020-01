Primo appuntamento della settimana con le offerte di GearBest. Lo store, per l'occasione, ci propone un prodotto che metterà d'accordo gli appassionati di droni e del brand Xiaomi. Direttamente dall'e-commerce, infatti, potrete acquistare il nuovo Drone Smart Xiaomi Jellyfish JF-01, proveniente direttamente dalla fucina di Xiaomi YouPin, al prezzo di 103€. Questo drone ci ha colpito per le tantissime funzionalità ed un'ottima autonomia, tutto contenuto in un corpo piccolissimo. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il drone Xiaomi Jellyfish è disponibile sullo store GearBest

Tra le offerte del giorno di GearBest spicca il nuovo drone smart Xiaomi Jellyfish, un prodotto che si caratterizza per i tantissimi utilizzi “Smart” e per le dimensioni compatte.

Si tratta infatti a tutti gli effetti di un selfie drone che potrete portare sempre con voi per scattare foto, registrare video oppure giocare. Tra le funzionalità di punta troviamo infatti la possibilità di controllarlo con le gestures e, grazie all'AI riuscirà ad individuare e seguire i movimenti del proprietario.

Potrete ad ogni modo controllarlo comodamente dal vostro smartphone ma, all'occorrenza, vi basterà utilizzare le gestures per far sì che il piccolo drone Xiaomi Jellyfish compia determinate azioni. Vi ritroverete quindi ad utilizzare un prodotto in grado di restituire un'esperienza di volo unica nel suo genere e, come se non bastasse, la confezione del drone è una vera e propria dock di ricarica con tanto di seconda batteria inclusa. Il tutto è disponibile dall'e-commerce cinese al prezzo di 103€.