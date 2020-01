Il nuovo cuociriso Xiaomi Zhenmi vi farà dimagrire

Uno dei prodotti Xiaomi più celebri fra i tantissimi visti in questi anni è il cuociriso, proposto nel corso del tempo in più versioni. In questi giorni su YouPin è giunto al debutto un altro modello, questa volta più avanzato rispetto ai precedenti. La funzione di cottura del riso è sempre la medesima, vista l'importanza riservata a questa pietanza in Asia. Ma anche mangiare troppo riso può rivelarsi non troppo salutare per fisico e linea, visto che c'è comunque una certa componente di zucchero.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Flex in arrivo a fine anno ad un prezzo che spazzerà la concorrenza

Xiaomi e Zhenmi producono un nuovo cuociriso ipocalorico

La particolarità di questo cuociriso prodotto da Zhenmi è il sistema che viene utilizzato per la cottura del riso. Una volta che viene versata l'acqua dentro la cisterna interna ed avviata la cottura, c'è una valvola che scarica e separa il liquido in una vasca inferiore. Da qui ha inizio una cottura a vapore che rende il riso più fragrante ma soprattutto meno dolce. Questa modalità di cottura fa sì che la pietanza sia fino al 33% meno ricca di zuccheri, rendendo ancora più ipocalorici i nostri pasti.

In termini energetici, calcolando due pasti giornalieri da 200 g l'uno a base di riso cotto in questa maniera si ottengono 10304 calorie mensili. Una riduzione notevole, se si considera che un uomo dovrebbe assumere circa 2000/2500 calorie quotidiane, per un complessivo mensile di circa 60/70.000 calorie. Venduto da Xiaomi su YouPin, il costo di vendita si attesta sui 799 yuan, circa 104€, ed ha già riscosso quasi il 4000% di crowdfunding.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!