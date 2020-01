La notizia del Coronavirus sta tenendo banco in queste settimane, vista la durezza con cui ha colpito la città di Wuhan, laddove sembra esserci il principale focolaio. Per questo aziende come Xiaomi hanno ben deciso di intervenire e dare una mano nelle loro possibilità. Inizialmente ciò è avvenuto con il supporto in tempo reale tramite assistente vocale XiaoAI e adesso l'aiuto della società di Lei Jun è ancora più concreto. Dopo realtà come JingDong e Douyin (il nome cinese di TikTok), Xiaomi sta inviando un valore di 300.000 yuan, circa 39.000€, in dispositivi sanitari alla comunità colpita dall'epidemia virale.

Xiaomi interviene per l'emergenza Coronavirus nella città di Wuhan

All'interno dei pacchi immortalati in queste foto sono contenute mascherine N95, conosciute anche come Mijia Honeywell. Grazie al filtro integrate e alla ventolina integrata, permettono di respirare un'aria più pulita e potenzialmente scacciare i batteri incriminati. Oltre ad esse, ci sono anche mascherine sanitarie più classiche ma anche termometri per monitorare la propria temperatura corporea. Xiaomi ha tenuto a sottolineare che continuerà a monitorare la situazione e, nel caso fosse necessario, fornire ulteriori provviste.

Conosciuto tecnicamente come 2019-nCoV, finora il Coronavirus ha mietuto 26 morti su 830 casi di contagio nella regione di Hubei, con un capoluogo come Wuhan che conta ben 11 milioni di abitanti. Fra i sintomi della malattia ci sono febbre, senso di oppressione al petto e gravi difficoltà respiratorie. C'è da dire una porzione delle vittime soffrivano già di malattie abbastanza debilitanti (quali diabete, malattie cardiache o Parkinson) ed erano avanti con l'età.

