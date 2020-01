Volete mantenere pulita la vostra scrivania senza dover spostare tutto, spolverare e perdere tempo prezioso? Allora provate il cubo magico Xiaomi Clean-n-Fresh, perfetto per tastiere, controller ed altri prodotti difficili da pulire in modo rapido ed accurato: è in offerta lampo su Banggood e costa davvero poco!

Il cubo magico Xiaomi Clean-n-Fresh è in offerta lampo su Banggood

Il cubo magico Xiaomi Clean-n-Fresh è realizzato in gel elastico e può essere maneggiato senza rischi. Si tratta infatti di un prodotto antibatterico (in grado di rimuovere fino al 99% degli stessi e di rallentarne il ritorno), in grado di rimuovere la polvere senza ungere o attaccarsi alle dita. Data la sua natura elastica, il cubo magico (che una volta aperto… smetterà di essere un cubo, ovviamente) è utilissimo per rimuovere la polvere dagli angoli difficili da raggiungere per determinati prodotti (come ad esempio un controller). Il gel elastico Xiaomi Clean-n-Fresh può essere riutilizzato per circa 90 giorni.

