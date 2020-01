Allarme coronavirus: Xiaomi chiude i negozi in Cina

Continuano ad intensificarsi le manovre di precauzione in Cina per il fenomeno del coronavirus. Varie aziende tech si stanno prodigando per aiutare le istituzioni con donazioni economiche e la costruzione di infrastrutture. Nel frattempo, Xiaomi sta valutando la situazione attorno all'epidemia virale nella nazione, forse addirittura annullando il lancio offline della serie Mi 10. Ma non finisce qua: la società di Lei Jun ha confermato la chiusura dei negozi in via precauzionale in determinate zone del paese.

Xiaomi decide di chiude alcuni negozi in Cina per evitare problemi legati al Coronavirus

Con un comunicato ufficiale sui canali dedicati, Xiaomi ha specificato che, a partire dal 28 gennaio, alcuni negozi in Cina rimarranno chiusi. Questa misura verrà attuata fino al 3 febbraio, anche se il tutto è in divenire e, nel caso non ci fossero miglioramenti, potrebbe essere spostata in avanti questa data di ripristino. Ecco quanto specificato nel comunicato:

“Colpiti dalla situazione epidemica, al fine di cooperare con i governi a tutti i livelli per fare un buon lavoro nella prevenzione, per rispondere in modo completo e attivo a politiche e misure nazionali, e anche per la salute di famiglie e amici attorno a noi, abbiamo deciso attentamente:

La Xiaomi House sarà chiusa a livello nazionale dal 28 gennaio 2020 al 2 febbraio 2020. Riprenderà le operazioni il 3 febbraio 2020 e ci saranno notifiche separate in caso di adeguamenti. Se è necessario acquistare prodotti, acquistateli sul sito web ufficiale di Xiaomi o nell'app Xiaomi Mall. La logistica verrà consegnata normalmente, anche se a causa delle festività ci saranno dei ritardi. Vi preghiamo di perdonarci. Se avete bisogno di assistenza post-vendita, chiamateci al numero 4001005678. Xiaomi fornirà un servizio postale gratuito dopo la vendita.”

