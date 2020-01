Xiaomi lancia un nuovo caricatore USB da 105W

Altro giorno, altra novità per la piattaforma YouPin di casa Xiaomi. A questo giro siamo di fronte ad un prodotto sempre utile in casa e in ufficio, ovvero un caricatore multi-presa. Si tratta di un dispositivo ideale per chi ha tanti terminali da ricaricare abitualmente, fra smartphone, cuffie Bluetooth, smartwatch e quant'altro. La sua peculiarità è la potenza erogata, potendo supportare ben 94W tramite le 5 porte USB a disposizione.

Il nuovo caricatore Xiaomi su YouPin ha una potenza di ricarica molto ampia

Conforme alle regole europee e statunitensi, il caricatore in vendita su YouPin integra 3 porte USB Type-C. Quella principale supporta anche lo standard Power Delivery, potendo caricare i dispositivi compatibili fino a 60W. Le altre due, invece, si limitano ad una ricarica a 15W. Le altre due porte sono USB Full Size ed integrano il supporto multi-protocollo per la ricarica rapida a 15W. La potenza di picco si attesta sui 105W, potendo così funzionare con molte porte contemporaneamente senza rallentare. Un caricatore che sarà venduto sulla piattaforma di Xiaomi ad un prezzo di 249 yuan, circa 32€.

