Anche di domenica è tempo di offerte per Banggood. Grazie alle tantissime iniziative promozionali, nei prossimi giorni, avrete la possibilità di acquistare un prodotto proveniente dall'ecosistema Xiaomi YouPin ad un prezzo particolarmente interessante. Il porta smartphone magnetico per auto Xiaomi Carfook è in sconto dall'e-commerce cinese a soli 8€. Vediamo come accedere all'offerta.

Xiaomi Carfook è l'offerta della Domenica di Banggood

Nuova offerta imperdibile targata Banggood. Grazie alle promo flash sales avrete la possibilità di accedere ad un prodotto molto interessante: si tratta del porta smartphone magnetico da auto Xiaomi Carfook che fa della versatilità e della convenienza i suoi punti di forza.

Solo per pochissimo tempo, infatti, potrete acquistare il prodotto a soli 8€ con uno sconto del 51% rispetto al prezzo di listino.

Inoltre, il prodotto di casa Xiaomi si presenta – come detto – molto versatile, dal momento che sarà in grado di ospitare smartphone delle più svariate dimensioni: da 4.7″ fino a 6.5″. Proprio questa peculiarità farà sì che quasi tutti gli smartphone riescano ad essere supportati al meglio. L'apertura magnetica vi terrà – poi – al riparo da eventuali forzature per riporre lo smartphone all'interno dell'alloggio.

Se siete interessati all'acquisto, vi basterà cliccare sul box in basso ed acquistare il prodotto attualmente in offerta lampo. Grazie a questa formula non avrete bisogno infatti di applicare alcun coupon: vi basterà procedere all'acquisto!