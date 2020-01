Secondo un recente report pubblicato da Strategy Analytics, la compagnia di Lei Jun è il secondo produttore di cuffie TWS al mondo, subito dopo Apple. Un risultato decisamente degno di nota, specialmente pensando che si tratta di un campo in cui Xiaomi si è cimentata solo “di recente”, prima con le sue AirDots, poi con il modello Pro e – per concludere – con le ultimissime Mi Air 2. E da quanto emerso da una certificazione Bluetooth pubblicata solo una manciata di giorni fa… l'azienda potrebbe essere al lavoro sulle Xiaomi AirDots Lite, chiamate anche Xiaomi Mi True Wireless Lite.

Xiaomi AirDots Lite (o Xiaomi Mi True Wireless Lite) in arrivo, secondo la certificazione Bluetooth

La certificazione Bluetooth è stata pubblicata il 14 Gennaio e fa riferimento ad un prodotto denominato Xiaomi Mi True Wireless Lite e siglato TWSEJ03WM. Volendo fare un pronostico, le nuove cuffie TWS potrebbero arrivare sul mercato come Xiaomi AirDots Lite, anche se non è da escludere un possibile legame con la seconda generazione di cuffie del brand cinese (Mi Air 2 Lite?). Per il momento non sono presenti dettagli su specifiche e design e l'unica informazione è la presenza del supporto al Bluetooth 5.0.

Manca anche un annuncio da parte Xiaomi, motivo per cui il tutto è da prendere con le dovute precauzioni. Comunque risulta più che plausibile che la compagnia di Lei Jun possa avere in mente un nuovo modello, specialmente visto il successo con questo tipo di prodotti.

Quando arriveranno le presunte Xiaomi AirDots Lite? Difficile dare una risposta concreta a questa domanda ma, volendo fare delle ipotesi, il lancio potrebbe avvenire in concomitanza con il debutto del prossimo smartphone del brand. Qualcuno ha detto… Mi 10 e Mi 10 Pro?

