Xiaomi vuole alzare l’asticella con un sensore da ben 256 MB

La corsa ai mega-pixel non sembra volersi interrompere. Dopo svariati top di gamma rimasti fermi a 12 MP, nell'arco di pochi mesi siamo passati dai sensori da 48 MP a quelli da 64 MP, per finire con quelli da 108 MP. Con Mi MIX Alpha, ma più concretamente con Mi Note 10, in casa Xiaomi è tornata la voglia di osare in termini di fotocamere. E non sembrerebbe voler interrompersi qua, come dimostra questo screenshot che sta circolando sui social cinesi. Anche se non viene specificato, l'interfaccia catturata nell'immagine sembra proprio essere la modalità Pro dell'app Fotocamera della MIUI. La dicitura in alto recita così: “256 MB Ultra Clear, please keep your phone steady during shooting”.

LEGGI ANCHE:

MIUI 11.2: tutte le novità in arrivo da Xiaomi

Uno screenshot svelerebbe una nuova fotocamera da ben 256 MB di Xiaomi

E fra le modalità di scatto è ben visibile la dicitura “256M”, la quale farebbe riferimento ad un inedito sensore da addirittura 256 MB. La presenza di una modalità a sé stante riprenderebbe l'idea vista con i 108 MB di Mi Note 10, ovvero che scattare ad una definizione così elevata non sia lo standard. Sia per la memoria che si andrebbe ad occupare ad ogni foto, sia per la lentezza nell'elaborazione di un'immagine così grossa.

Se con i 108 MP di Mi Note 10 si ottiene una foto definitiva da 27 MP, ciò potrebbe significare che un sensore da 256 MB permetta di usare lo stesso metodo per averne una da 64 MP. Questo perché la tecnologia Quad Bayer adottata solitamente su questo tipo di sensori per smartphone fa sì che i MP vengano divisi per 4. Ciò riduce sì la risoluzione, ma a vantaggio della luminosità, ottenendo pixel più sensibili alla luce.

Addirittura con questo sensore potremmo assistere per la prima volta ad una tecnologia quasi Octa Bayer, potendo dividere in 8 ed ottenere scatti a 32 MP ancora più luminosi. Ma siamo soltanto nel campo delle congetture, dato che ad oggi un sensore del genere non è ancora stato mai annunciato. Che possa trattarsi di un'anteprima postata in rete per far salire l'hype oppure di un abile fake?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.