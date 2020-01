Volete godere ovunque dei vostri contenuti multimediali? Avete bisogno di un proiettore per motivi di lavoro e cercate una soluzione votata alla massima portabilità? Allora siete capitati a fagiolo con il mini proiettore Wanbo Q6A, l'ennesima creatura (o in questo caso… creaturina…) lanciata tramite Xiaomi YouPin, ormai un vero e proprio focolaio di chicche hi-tech.

Wanbo Q6A è il mini proiettore di Xiaomi YouPin ed entra nel palmo della mano

Il mini proiettore Wanbo Q6A è uno dei prodotti lanciati su Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese. E come sappiamo, dove c'è lo zampino di Xiaomi, la qualità è garantita. Il dispositivo arriva con il supporto al Wi-Fi Dual Band (2.4/5 GHz) ed integra una batteria da 4000 mAh; ovviamente il mini proiettore può essere utilizzato anche durante la carica. Le dimensioni sono di 73 x 73 x 63 mm per un peso di 250 grammi: si tratta quindi di una soluzione che punta tutto sulla portabilità, grazie alle sue dimensioni super contenute. Presenti all'appello 2 GB di RAM e 16 GB di storage.

Infine, il proiettore Wanbo Q6A da Xiaomi YouPin è in grado di riprodurre contenuti su un'area di 50/80/100/120 pollici, da una distanza massima di 3 metri e minima di 1.5 metri.

