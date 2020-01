Agli inizi di Gennaio, la celebre catena di elettronica ha dato il via alla promo Fuoritutto (qui trovate tutti i dettagli), con tantissimi sconti per dispositivi hi-tech, anche in salsa cinese. Le offerte termineranno oggi, 23 Gennaio, ma a quanto pare Unieuro ha già in serbo una nuova promo! Andiamo a dare un'occhiata al Volantino Unieuro Fuoritutto valido dal 24 Gennaio al 13 Febbraio, ancora una volta con vari prodotti targati Xiaomi, Huawei, OPPO e non solo.

Volantino Fuoritutto Unieuro: Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, OPPO Reno 2Z, Huawei P30 Lite ed altre occasioni

Lo abbiamo anticipato in apertura, ma è meglio sottolinearlo ancora una volta. Le offerte che vedete nel nuovo Volantino Unieuro Fuoritutto saranno attive dal 24 Gennaio, sia negli store fisici della catena di elettronica che sul sito ufficiale. Motivo per cui gustatevi quest'anticipazione con le promo valide da domani e fino al 13 Febbraio: se c'è qualcosa che vi interessa dovrete pazientare solo per poche ore. In alto trovate il volantino completo, con tutti i prodotti in offerta, mentre in basso trovate una selezione di quelli prettamente cinesi.

Oltre a smartphone (cinesi e non), il nuovo Volantino Unieuro presenta anche una vasta selezione di elettrodomestici, accessori e notebook. Quindi, per essere certi di non perdere nessuna occasione, vi consigliamo di dare un'occhiata alla galleria in alto. Qui sotto, invece, trovate la pagina principale dell'iniziativa Fuoritutto, con l'elenco completo dei prodotti disponibili (a partire dal 24 Gennaio).

CLICCA QUI PER LA PAGINA PRINCIPALE FUORITUTTO

