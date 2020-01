Apriamo la giornata con un nuovo consiglio per gli amanti del risparmio. Fino al prossimo 12 febbraio 2020 potrete accedere alle offerte presenti nel nuovo volantino Trony che contiene l'iniziativa promozionale “Più spendi, Meno spendi” grazie alla quale potrete risparmiare fino a 1200€ direttamente in cassa. Insomma, un'ottima occasione per poter acquistare smartphone, notebook ed accessori raggiungendo uno sconto inimmaginabile.

Novità Huawei in offerta nell'ultimo volantino Trony

Fino al prossimo 12 febbraio avrete la possibilità di risparmiare – grazie alle iniziative contenute nel nuovo volantino Trony – sugli ultimi prodotti tech. Tra i prodotti idonei all'iniziativa promozionale troviamo proprio smartphone del calibro di Huawei P30 Pro, Huawei P30, OPPO Reno 2Z e non solo.

Come avrete capito, però, il fulcro della promozione risiede proprio nella possibilità di risparmiare, direttamente in cassa, fino a 1200€. Ciò significa che potrete acquistare qualsiasi tipo di prodotto e, in base alla spesa effettuata, avrete uno sconto proporzionale. Per l'occasione, lo store ha strutturato gli sconti in 5 tappe, che sono le seguenti:

30€ di sconto immediato con una spesa di 300€ ;

immediato con una ; 100€ di sconto immediato con una spesa di 600€ ;

immediato con una ; 250€ di sconto immediato con una spesa di 1200€ ;

immediato con una ; 550€ di sconto immediato con una spesa di 2400€ ;

immediato con una ; 1200€ di sconto immediato con una spesa di 4600€.

Viste le soglie di prezzo, potrete risparmiare su tantissimi prodotti, sia con acquisti singoli, che multipli. Tra gli sconti immediatamente raggiungibili, infatti, troviamo la possibilità di risparmiare sin da subito 100€ sull'acquisto di device come Huawei P30 Pro. Allo stesso tempo, invece, con acquisti combinati avrete la possibilità di raggiungere sconti maggiori. Le fasce di sconto più elevate sono sicuramente raggiungibili – in maniera più agevole – effettuando acquisti di gruppo. Ad ogni modo, proprio come potrete constatare sfogliando il volantino per intero, avrete infinite possibilità e combinazioni di acquisto per poter risparmiare!

