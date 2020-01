Mentre impazzano le offerte MediaWorld grazie al triplo Coupon, le altre catene di elettronica non sono da meno. Quest'oggi è disponibile il nuovo Volantino Trony, con i prodotti in sconto dal 22 Gennaio fino al prossimo 8 Febbraio e non mancano sorprese in salsa China. In particolare Trony propone alcune offerte sugli smartwatch, tra cui spicca Amazfit BIP Lite a soli 44.9€!

Amazfit BIP Lite scende a 44€: ecco tutti i dettagli del nuovo Volantino Trony

Lanciato lo scorso maggio in patria e disponibile anche per il mercato italiano, Amazfit BIP Lite è una delle ultime aggiunte alla gamma low cost del brand cinese. Dotato di un pannello da 1.28″ (176 x 176 pixel) quadrato, lo smartwatch si presenta come una soluzione sportiva/casual del peso di soli 32 grammi e votato all'autonomia, grazie alla batteria da 200 mAh. Il dispositivo è presente nel Volantino Trony valido dal 22 Gennaio, al prezzo di 44.9€.

Qui trovi la nostra recensione di Amazfit BIP Lite. Cerchi cinturini e pellicole per lo smartwatch di Huami? Eccoti servito con le migliori soluzioni!

Oltre al già citato wearable economico, vi segnaliamo anche la presenza dell'Amazfit GTR e del GTS, rispettivamente proposti a 124.9€ e 129.9€. Le promo non sembrano essere presenti sul sito ufficiale – potete controllare qui – quindi potrebbe essere necessario recarsi in uno dei punti vendita Trony per beneficiare dell'offerta sui dispositivi Amazfit.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.