A partire da domani, Sabato 18 Gennaio, saranno attive le promozioni del Volantino Sottocosto Trony, con una piccola chicca dedicata agli appassionati della compagni di Lei Jun. La catena di elettronica, infatti, propone in sconto il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter, ma saranno disponibili solo un numero limitato di unità!

Il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter è in offerta con il Volantino Sottocosto Trony (solo pochi pezzi disponibili)

Le offerte del Volantino Sottocosto Trony dureranno fino al 22 Gennaio, ma vista la disponibilità limitata conviene fiondarsi al più presto. Secondo quanto riportato nel nuovo volantino, troverete ad attendervi il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter, proposto al prezzo di 299€. Tuttavia la promo è limitata solo a 200 unità, per cui – se siete interessati – non perdere l'occasione!

Gli sconti partiranno da domani, Sabato 18 Gennaio, e nel momento in cui scriviamo non è chiaro se il monopattino elettrico di Xiaomi sarà disponibile anche sullo store online di Trony. Per sicurezza, qui trovate il link per accedere al portale ufficiale. Se lo Xiaomi Mi Electric Scooter in offerta arriverà anche online, allora lo troverete lì.

