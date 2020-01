Dopo le offerte con triplo Coupon e i consigli sulla vostra Xiaomi Smart Home, le offerte della celebre catena di elettronica continuano senza sosta con il nuovo Volantino MediaWorld, valido dal 23 Gennaio fino al 2 Febbraio. Le promo sono disponibili sia in negozio che online, ma in quest'ultimo caso è possibile beneficiare di uno sconto supplementare di 15€ grazie ai Coupon newsletter. Ma bando alle ciance, andiamo a dare uno sguardo ai prodotti cinesi del volantino, ovviamente con un focus su smartphone e accessori Huawei e Xiaomi.

Volantino MediaWorld: ecco le offerte su smartphone Xiaomi, Huawei e OPPO (e non solo) valide fino al 2 Febbraio

Come al solito vi lasciamo con una selezione dei prodotti cinesi presenti nel Volantino MediaWorld di oggi, con vari smartphone Huawei e Xiaomi e non solo. Le promo saranno valide fino al 2 Febbraio e comprendono una grande varietà di prodotti, tutti disponibili nella pagina dedicata che trovate tramite il link in basso.

La nostra selezione di prodotti contiene notebook e smartphone cinesi, ma ovviamente le offerte sono una varietà ben più ampia di dispositivi. In basso trovate il collegamento per tutti i prodotti in volantino, con il relativo prezzo scontato. E non dimenticate che potrete applicare i Coupon newsletter per beneficiare di uno sconto aggiuntivo di 15€.

CLICCA QUI PER TUTTE LE OFFERTE IN VOLANTINO

Come risparmiare 15€ grazie ai Coupon MediaWorld

Ancora una volta – scusate la ripetitività, ma è necessaria – vi ricordiamo che il prodotti potranno essere scontati ulteriormente di 15€ grazie ai Coupon newsletter. Questi possono essere applicati agli ordini superiori ai 100€ e vanno inseriti direttamente nel carrello, prima di procedere con l'acquisto. Una volta applicati i codici W2012F4R9B e W1805P2Z6F riceverete quindi un ulteriore sconto di 15€. Quindi, ad esempio, Huawei P Smart+ 2019 scenderà a 174€ invece di 189€.

