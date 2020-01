Quest'oggi arriva un'offerta particolarmente allettante grazie al nuovo Volantino Carrefour, con tanti prodotti tech in sconto a partire da oggi fino al 20 gennaio. All'interno della sezione smartphone non mancano dispositivi targati Xiaomi, Redmi Note 8T e Redmi Note 7, entrambi disponibili ad un prezzo bomba grazie alla promozione Spendi & Riprendi. Ma andiamo a vedere come funziona e come fare per risparmiare.

Redmi Note 8T è in offerta a 124€: ecco i dettagli della promo del Volantino Carrefour di oggi

Con la promo Spendi & Riprendi basterà acquistare un prodotto legato all'iniziativa per ricevere un buono spesa da spendere nei punti vendita Carrefour. Nel caso del Redmi Note 8T – come riportato nel nuovo Volantino Carrefour – acquistando lo smartphone al prezzo di 199€ (nella versione da 4/64 GB) si riceverà un buono spesa del valore di 75€. Insomma, pagherete il dispositivo solo 124€ dato che la differenza vi verrà restituita sotto forma di spesa (che non fa mai male!).

Il Redmi Note 8T non è disponibile sullo shop online e – se interessati – dovrete necessariamente recarvi in uno dei punti vendita Carrefour. Oltre a questo modello, il Volantino propone anche Redmi Note 7 (da 4/64 GB) a 159€, con un rimborso in buoni spesa di 50€: quindi lo smartphone vi costerà solo 109€, ennesimo prezzaccio! Nel caso del Note 7 è possibile procedere anche con l'acquisto online.

Se decidete di procedere online ricordate assolutamente di selezionare il ritiro presso uno dei punti vendita Carrefour. Infatti, come si legge anche nell'immagine in alto, il servizio clienti del brand ha confermato che le promo nel volantino sono valide solo nel caso di ritiro in punto vendita. Con la consegna a domicilio verrà applicata solo l'offerta online. Quindi selezionate il ritiro in punto vendita se volete ricevere il buono spesa!

Un piccolo appunto: anche se non si tratta di uno smartphone cinese, vi segnaliamo nel Volantino Carrefour anche la presenza della Nintendo Switch 2019 in sconto ad un prezzo super allettante, anche in questo caso con il rimborso in buoni spesa.

