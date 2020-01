Un paio di settimane fa abbiamo visto il potenziale della promo Spendi e Riprendi di Carrefour, che permette di ricevere un rimborso sotto forma di buoni spesa da utilizzare presso i punti vendita della catena. L'iniziativa ritorna anche nel nuovo Volantino Carrefour, disponibile dal 30 Gennaio a 9 Febbraio con tante offerte Xiaomi sia per accessori che per quanto riguarda alcuni smartphone.

Volantino Carrefour dal 30 Gennaio al 9 Febbraio: gli accessori Xiaomi sono in offerta con la promo Spendi e Riprendi. Ecco come funziona

La promo Spendi e Riprendi permette di acquistare un prodotto direttamente nei punti vendita Carrefour e di ricevere un rimborso in buoni spesa, ovviamente utilizzabili nei punti vendita della catena. Nel caso del nuovo Volantino Carrefour – che ricordiamo, sarà attivo dal 30 Gennaio fino al 9 Febbraio – sono presenti vari prodotti Xiaomi a prezzi più che vantaggiosi grazie a questa sorta di cashback sotto forma di buoni spesa.

I vari prodotti sono proposti con un rimborso fino al 50% e quindi permettono di recuperare tantissimo dall'acquisto dei vari gadget Xiaomi. Diamo un'occhiata ai prodotti in volantino.

Pocket Speaker a 29.9€ con un rimborso di 14.95€

Mi Home Security Camera 360° 1080p a 39.9€ con un rimborso di 19.95€

Spazzolino elettrico sonico a 34.9€ con un rimborso di 17.45€

Bilancia Mi Body Scale 2 a 34.9€ con un rimborso di 17.45€

Scopa elettrica Mijia senza fili a 249€ con un rimborso di 99.9€

Bundle Google Home Mini + lampadina Xiaomi Philips White a 79.8€ con un rimborso di 39.9€

Bundle Google Home Mini + lampadina Xiaomi Yeelight RGB a 84.8€ con un rimborso di 42.4€

Vi evidenziamo ancora una volta che la promo Spendi e Riprendi è valida solo nei punti vendita, utilizzando la Carta Payback (attivabile gratuitamente). Inoltre vale la pena sottolineare ulteriormente che il rimborso avviene tramite buoni spesa, i quali saranno utilizzabili su tutta la spesa dal 10 al 17 Febbraio 2020, sempre con Carta Payback.

Oltre agli accessori che abbiamo segnalato sono disponibili anche alcuni smartphone Xiaomi e non solo, oltre a tanti elettrodomestici, notebook, smart TV ed altri prodotti smart. Per il volantino completo con tutte le offerte (sono segnate anche altre con Spendi e Riprendi), vi rimandiamo all'articolo dedicato tramite il link in basso.

