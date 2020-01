Vodafone Happy Land ti fa vincere uno Xiaomi al minuto: scopri come partecipare

Solitamente il venerdì del gestore rosso è dedicato al programma Happy Friday, il programma fedeltà che premia i clienti con un premio a settimana. A questo giro l'operatore ha deciso di cambiare le cose lanciando la nuova iniziativa promozionate Vodafone Happy Land, con in palio tanti prodotti Xiaomi e non solo. Andiamo a vedere come funziona questa novità dedicata agli utenti Vodafone, tramite l'applicazione ufficiale per Android e iOS.

Xiaomi Mi Note 10, Redmi Note 8T, Mi Electric Scooter e non solo, in palio con Vodafone Happy Land

Come anticipato poco fa, per accedere a Vodafone Happy Land dovrete necessariamente utilizzare l'app MyVodafone (scaricabile qui). In altro troverete ad attendevi il banner dedicato all'iniziativa e una volta cliccato e tracciato il sorriso sarete rimandati alla schermata principale, quella che vedete in alto. Il gestore rosso mette in palio tantissimi premi, tra cui vari prodotti Xiaomi. Tra questi troviamo il Redmi Note 8T, lo Xiaomi Mi Note 10, la Mi Band 4 e il monopattino elettrico del brand cinese.

Per quanto riguarda i dettagli dell'iniziativa, per partecipare non dovrete far altro che cliccare sul pulsante Partecipa Subito. Vodafone Happy Land, infatti, è un concorso instant win, quindi scoprirete subito se avete vinto o meno. Ogni giorno avrete un solo tentativo gratuito; per ottenere altri tentativi nel corso di una giornata dovrete necessariamente attivare la promo da 0.99€ per 10 Giga di traffico Internet, validi per 48 ore. È possibile acquistare fino a 10 tentativi al giorno. Oltre a vincere i premi quotidiani (tra cui – ricordiamo – sono presenti vari prodotti Xiaomi), si potrà partecipare anche all'estrazione finale di una BMW X5 ibrida.

L'iniziativa Happy Land sarà disponibile all'interno dell'app dalle ore 7 alle 23, a partire da oggi – 31 Gennaio – fino al 28 Febbraio 2020.

