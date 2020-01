Vivo: nuovo smartphone appare su Geekbench, con Snapdragon 765G

Sembra che Vivo abbiamo davvero voluto spingere sull'acceleratore già nel 2019. Durante tutto l'anno passato, infatti, l'azienda cinese si è impagnata per cercare di portare in diversi mercati alcuni suoi prodotti più interessanti. Da quello che abbiamo potuto vedere, dunque, il brand ha lanciato il nuovo NEX 3, focalizzandosi ancora una volta sul 5G. Poche ore fa, però, su Geekbench è comparso un nuovo smartphone con SoC Snapdragon 765G. Che sia pronto un altro device di fascia media in casa Vivo?

Vivo prepara un device con Android 10 e 6GB di RAM?

Stando alle ultime informazioni a riguardo, pare che Vivo sia quasi pronta a presentare un nuovo device. Su Geekbench, infatti, è comparso uno smartphone, con la sigla V1963A, che pensiamo possa proprio riferirsi ad un device di tale brand. Non sappiamo, però, che tipo di prodotto effettivamente dovremo aspettarci. A bordo, infatti, troverebbe spazio un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, chipset utilizzato già su Redmi K30 5G e OPPO Reno 3 5G.

Da quello che abbiamo potuto apprendere da questo portale, poi, il test in single-core ha fatto registrare 2.129 punti, mentre in multi-core abbiamo osservato 5.279 punti. Tali risultati sono leggermente più bassi rispetto a quelli registrati sugli altri smartphone con lo stesso SoC, ma probabilmente questo è dovuto al fatto che si tratta di un device ancora non troppo ottimizzato.

Staremo a vedere quali saranno le nuove informazioni a riguardo, così da potervele riportare quanto prima.

