Vivo NEX 3 5G: potrebbe arrivare la nuova colorazione Orange

Vi abbiamo parlato già qualche mese fa di Vivo NEX 3 5G, nel giorno del suo lancio sul mercato. Questo device, dunque, ha mostrato fin da subito delle eccellenti specifiche, caratterizzandosi per la presenza di un SoC Snapdragon 865 e di un ampio display da 6,89 pollici di diagonale. Nella versione standard, però, questo prodotto mostrava solo alcune colorazioni più classiche. Dal TENAA, invece, sembra che sia in arrivo anche un nuovo modello Orange, che mantiene sempre le stesse carattiristiche tecniche.

NEX 3 5G viene svelato dal TENAA

Sembra che dopo diverse settimana dal suo rilascio, Vivo abbia deciso di “svecchiare” NEX 3 5G proponendo una nuova colorazione. Da quello che viene mostrato sul TENAA, infatti, pare che sia già pronto un modello Orange, che mostra sfumature arancioni davvero molto accese. All'interno di questi documenti trapelati sul web, però, tale variante viene indicata con il nome “Golden”, sebbene questa sembra che non abbia nulla a che fare con l'oro.

Non cambierà nulla, comunque, a livello hardware. Anche questo prodotto, dunque, continuerà a mostrare la stessa dotazione delle altre varianti, non discostandosi da queste neanche sotto il profilo estetico. Ancora non è sicuro, però, qualche sia il pacchetto di memorie scelto per tale smartphone. Molto probabilmente, quindi, verrà proposta una variante da 8/128GB ed una da 8/256GB.

