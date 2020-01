iQOO 3 / Vivo NEX 3 2020 con Snapdragon 865 certificato dal TENAA

Secondo alcune indiscrezioni, il produttore cinese avrebbe intenzione di saltare una generazione e passare direttamente a Vivo iQOO 3. Nonostante possa suonare anomalo, non si tratta di una pratica così irreale, visto anche il passaggio dal NEX all'attuale NEX 3 (passando per il modello Dual Display). Al momento non vi è ancora la certezza, ma sembra che il nuovo smartphone da gaming sia stato certificato in Cina e che il lancio non sia poi così lontano.

Aggiornamento 10/01: lo smartphone passa anche dall'ente certificativo TENAA. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 09/01: un'altra certificazione è stata eseguita sull'inedito Vivo V1950A. E a questo giro si vocifera che possa trattarsi di un nuovo modello del Vivo NEX 3 5G, basato su Snapdragon 865.

Vivo IQOO 3 ha ricevuto la certificazione 3C

Di recente, un dispositivo siglato V1950A è stato certificato dall'ente 3C. Lo smartphone arriva con il supporto al 5G – secondo l'ente MIIT – e con una ricarica rapida da 44W. Lo stesso modello è stato citato anche la leaker cinese DigitalChatStation, il quale riferisce che si tratterà di un device equipaggiato con lo Snapdragon 865 e dotato di un display con bordi curvi Waterfall. Nonostante non vi sia ancora nessuna certezza, si vocifera che si tratti del prossimo Vivo iQOO 3.

Inoltre, pare che lo smartphone in questione possa adottare un ampio display con un foro per la selfie camera, ma più che una vera e propria indiscrezione si tratta di un'ipotesi dettata dagli attuali trend in fatto di design. Comunque per il momento i dettagli sul presunto Vivo iQOO 3 sono ancora pochi e nebulosi. Il device V1905A sarà davvero lui? Per avere la risposta a questa domanda non resta che attendere ulteriori anticipazioni.

Aggiornamento 10/01

Grazie alla certificazione TENAA, possiamo sapere con più esattezza quali sono i dati tecnici incorporati in Vivo V1950A. Si parte da una scocca con dimensioni di 167.44 x 76.14 x 9.4 mm ed un peso non contenuto di 219.5 g. Questo per ospitare un display da 6.89″ Full HD+ (2256 x 1080 pixel) con tecnologia AMOLED, potendo così integrare un sensore ID sotto lo schermo. Al suo interno troveremo un chipset con CPU octa-core a 2.84 GHz, probabilmente il già citato Snapdragon 865.

Il SoC integrerà supporto 5G dual mode SA ed NSA, oltre ad 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage non espandibile. La batteria è un'unità da 4200 mAh con ricarica rapida 44W, mentre il software è basato su Android 10. Parlando di fotocamere, la selfie camera ha un sensore da 16 MP, mentre la tripla fotocamera posteriore integrare sensori da 64+13+13 MP.



