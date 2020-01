Vivo iQOO 3 certificato in patria: primi dettagli sul nuovo smartphone da gaming

Secondo alcune indiscrezioni, il produttore cinese avrebbe intenzione di saltare una generazione e passare direttamente a Vivo iQOO 3. Nonostante possa suonare anomalo, non si tratta di una pratica così irreale, visto anche il passaggio dal NEX all'attuale NEX 3 (passando per il modello Dual Display). Al momento non vi è ancora la certezza, ma sembra che il nuovo smartphone da gaming sia stato certificato in Cina e che il lancio non sia poi così lontano.

Vivo IQOO 3 ha ricevuto la certificazione 3C

Di recente, un dispositivo siglato V1950A è stato certificato dall'ente 3C. Lo smartphone arriva con il supporto al 5G – secondo l'ente MIIT – e con una ricarica rapida da 44W. Lo stesso modello è stato citato anche la leaker cinese DigitalChatStation, il quale riferisce che si tratterà di un device equipaggiato con lo Snapdragon 865 e dotato di un display con bordi curvi Waterfall. Nonostante non vi sia ancora nessuna certezza, si vocifera che si tratti del prossimo Vivo iQOO 3.

Inoltre, pare che lo smartphone in questione possa adottare un ampio display con un foro per la selfie camera, ma più che una vera e propria indiscrezione si tratta di un'ipotesi dettata dagli attuali trend in fatto di design. Comunque per il momento i dettagli sul presunto Vivo iQOO 3 sono ancora pochi e nebulosi. Il device V1905A sarà davvero lui? Per avere la risposta a questa domanda non resta che attendere ulteriori anticipazioni.

