Ufficiale: Vivo APEX 2020 si svelerà al MWC 2020

Era prima di natale 2019 quando Vivo annunciava un evento per il MWC 2020 di Barcellona (a cui prenderemo parte). In quel periodo non si sapeva cosa aspettarci, ma adesso abbiamo le idee decisamente più chiare. Non solo la conferenza del prossimo 23 febbraio sarà la prima vera e propria da parte di Vivo alla fiera occidentale. L'evento, infatti, vedrà come protagonista nientepopodimeno che Vivo APEX 2020, la terza declinazione della serie concettuale avviata in sordina proprio all'edizione 2018 del Mobile World Congress.

LEGGI ANCHE:

Honor View 30 al MWC 2020, assieme a 9X Pro e MagicBook

Al MWC 2020 ci sarà Vivo APEX 2020: ecco cosa aspettarsi

Il teaser ufficiale conferma la data dell'evento Vivo al MWC 2020, accompagnato dallo slogan “Intellectual Future“. L'icona stilizzata che capeggia nell'immagine sembra richiamare il sensore di una fotocamera, anche se è difficile ipotizzare a cosa possa far riferimento. Un'ipotesi allettante e non poi così fantasiosa è che Vivo APEX 2020 possa riprendere il concept della fotocamera sotto al display. Una caratteristica già adoperata dalla “sorella” OPPO e che calzerebbe a fagiolo con il trend full screen proprio della gamma APEX.

Dello smartphone abbiamo già visto alcune immagini fanmade, nelle quali ne vediamo ricreate le possibili fattezze, proprio con il sensore sotto allo schermo. Molto probabilmente ritroveremo il display Waterfall del modello 2019, con cui sostituire i tradizionali tasti fisici, similarmente a quanto accaduto con Huawei Mate 30.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.