Non solo smartphone per il brand cinese UMIDIGI. L'azienda ci ha già abituato ad altre tipologie di prodotti, come il suo Uwatch GT, la sveglia Uwake e non solo, ed ora annuncia un nuovo accessorio che non potrà mancare nella borsa degli appassionati di smartphone e tecnologia. UMIDIGI Uline è il cavo smart contro gli sprechi ed il sovraccarico di tensione e nasce dall'esigenza di risolvere uno dei problemi più comuni: quello dell'autonomia degli smartphone.

UMIDIGI Uline è il cavo smart con display LED e timer

Infatti, è stato dimostrato che ricaricare il proprio telefono durante la notte spesso rappresenta una pratica deleteria per la batteria, la quale spesso si ritrova a subire sovraccarichi non indifferenti. Per questo motivo nasce UMIDIGI Uline, il cavo smart USB Type-C con display LED e timer per lo spegnimento. Tramite questa funzione, è possibile impostare un time da 1 a 10 ore, in modo che la ricarica venga interrotta automaticamente. Inoltre, il display LED permette di visualizzare il voltaggio di carica e corrente.

UMIDIGI Uline è disponibile nelle colorazioni Black e Red ed è in grado di offrire una velocità di 480 Mbps per il trasferimento dei dati. Le vendite del nuovo cavo smart del brand cinese partiranno il 12 Febbraio. Il prezzo di vendita è fissato a 18€, ma dal 12 al 18 Febbraio sarà possibile acquistare il prodotto ad un prezzo super scontato (fino a 6.99 dollari circa).

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

Ovviamente, come ci ha abituato l'azienda cinese, non mancano iniziativa dedicate al lancio del prodotto. Per maggiori dettagli e scoprire come provare Uline, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata.

Articolo sponsorizzato.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.