Ulefone Armor X7 sarà il primo rugged phone con Android 10!

Sembra che la concorrenza tra le varie aziende produttrici di smartphone si giochi anche lato software. Spesso, infatti, la differenza tra l'acquisto di un prodotto piuttosto che un altro viene ponderata anche sulla base dell'affidabilità in merito agli aggiornamenti. Vi sono brand più precisi sotto questo punto di vista, ed altri meno. Malgrado questo, Ulefone vuole cercare di smarcarsi e conquistare il primo posto tra i rugged phone. A breve, infatti, dovrebbe lanciare Ulefone Armor X7, il primo rugged a montare Android 10.

Armor X7 sarà dotato di un SoC quad-core

Stando alle ultime informazioni a riguardo, pare che Android 10 sbarcherà su Ulefone Armor X7 fin dalla sua uscita sul mercato. Si tratta di una mossa a sorpresa da parte dell'azienda cinese, che nel corso di questi anni non ha certo colpito sotto questo aspetto. Tale device, in ogni caso, dovrebbe essere equipaggiato con un SoC quad-core, accompagnato da 2GB di RAM e 16GB di memoria interna. Pare chiaro, dunque, che si tratti di un device di fascia bassa. Al suo interno, poi, dovrebbe risiedere una fotocamera 13 mega-pixel, con selfie camera da 5 mega-pixel.

LEGGI ANCHE:

Ulefone sta preparando un Rugged Phone 5G, in arrivo nel 2020

Ovviamente tale dispositivo sarà dotato di diverse certificazioni, tra cui IP68 e IP69K, che dovrebbe denotare un certo grado di resistenza agli urti. Non mancherà, poi, una batteria da 4.000 mAh, così come NFC, sensore biometrico e Face Unlock. Non sappiamo ancora prezzi e disponibilità, quindi attendiamo la presentazione ufficiale per portarvi qualche dettaglio in più.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.