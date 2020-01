A distanza di un bel po' di tempo dal precedente modello (di cui qui trovate la nostra recensione) Mobvoi ha finalmente lanciato la seconda generazione di cuffie TWS, composta da due modelli: TicPods 2 e TicPods 2 Pro. Ancora una volta viene mantenuto il design in stile AirPods, ma stavolta il look si fa ancora più affusolato ed ergonomico. Andiamo a dare un'occhiata a questa novità!

Aggiornamento 07/01: in occasione del CES 2020 sono state ri-presentate ufficialmente le cuffie della serie TicPods 2. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

TicPods 2 e TicPods 2 Pro ufficiali: svelate le nuove rivali delle AirPods di Cupertino

La prima novità delle TicPods 2 Pro è rappresentata dalla presenza di nuove funzionalità legate all'AI, a cominciare da TicMotion. Insomma, le cuffie sono in grado di interpretare i movimenti della testa per effettuare delle semplici operazioni, come riagganciare una chiamata scuotendo il capo due volte. In alto trovate un'immagine che mette a confronto il design del vecchio modello con quello delle nuove cuffie TWS; impossibile non notare un netto miglioramento in termini di stile e dimensioni (cosa che si riflette sull'indossabilità).

Case e cuffie sono disponibili in tre colorazioni: White, Blue e Pink. Presente il supporto al Bluetooth 5.0 così come ai codec aptX/AAC e grazie alla presenza di uno speaker dinamico da 13 mm è possibile beneficiare di un suono migliore rispetto a quello della generazione precedente. Non manca poi la tecnologia di riduzione del rumore CVC di Qualcomm, utile per quanto riguarda l'audio in chiamata.

L'azienda dichiara un'autonomia da primo della classe, sia per le TicPods 2 (fino a 23 ore) che per il modello Pro (fino a 20 ore). Grazie all'integrazione tra le cuffie ed i TicWatch l'azienda ha introdotto la feature Small Question Voice Assistent 4.0, per interazioni più rapide con l'assistente smart. Le cuffie TWS sono anche in grado di controllare dispositivi domotici. Mobvoi ha realizzato anche un “assistente AI per l'orecchio”, in grado di rispondere automaticamente alle chiamate in modo autonomo e intelligente in base alla situazione.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, TicPods 2 e TicPods 2 Pro saranno disponibili all'acquisto in patria dal 1° novembre, rispettivamente al prezzo di 699 yuan e 799 yuan (circa 88/101€ al cambio attuale).

Aggiornamento 07/01

Disponibili nelle colorazioni Navy, Ice e Blossom, TicPods 2 e 2 Pro saranno disponibili in USA al prezzo di 99 dollari e 139 dollari, tramite store Mobvoi ed Amazon.

