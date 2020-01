Il secondo appuntamento della settimana con le offerte di Geekbuying mette in evidenza un prodotto che sarà un best buy per tutti i possessori di Xiaomi Mi TV Box 4K. Ci riferiamo all'iPazzport, più precisamente una cover applicabile proprio sul telecomando del prodotto di casa Xiaomi, che sarà utile sia per proteggere lo stesso dagli urti, sia come tastiera Bluetooth. Vediamo più da vicino l'iPazzport, oggi in offerta a 13.5€ dallo store Geekbuying.

Non lasciarti scappare l'offerta Geekbuying: la cover tastiera iPazzport è in sconto di 10€

Se anche voi avete a casa una Xiaomi Mi Box TV, starete già immaginando l'utilità del prodotto proposto in offerta da Geekbuying. Grazie all'utilizzo di quest'ultimo unirete il vostro telecomando (che si incastonerà all'interno dell'iPazzport) ad una mini tastiera bluetooth. Questo sarà un vantaggio impareggiabile tutte le volte che avrete la necessità di digitare qualsiasi cosa sullo schermo: dalla ricerca web alle varie app multimediali, tra cui Netflix, YouTube e non solo.

Grazie alla mini tastiera wireless iPazzport, oggi in sconto a soli 13.5€, la vostra Mi TV Box diverrà un vero e proprio mini PC e, con l'utilizzo della tastiera le ricerche ed ogni tipo di azione saranno estremamente velocizzate. Insomma, basterà collegare il prodotto grazie al Bluetooth 5.0 ed il gioco è fatto. Inoltre l'iPazzport sarà un'ottima alleata anche al buio, grazie ai tasti retroilluminati.

Siete interessati ad acquistarla? Non dovrete far altro che cliccare sul box in basso ed approfittare del flash sale per far vostro il prodotto a soli 13.5€. Segnaliamo – poi – che la spedizione avverrà dal magazzino Germania e quindi i tempi di consegna saranno ridotti considerevolmente rispetto al solito.

Articolo Sponsorizzato.