TCL 10 5G al CES 2020, ma c’è anche il pieghevole

Il CES 2020 è da sempre la mecca dell'innovazione in ambito tecnologico. E visti i trend avviati nel 2019, dalla fiera californiana ci aspettavamo tanti prodotti con un focus su 5G e natura pieghevole. Così è stato con TCL, che dallo scorso anno ha deciso di lanciarsi nel mercato degli smartphone con il proprio brand e non soltanto come produttore per terzi. A fine anno è arrivato il primo TCL Plex, una prima prova tutto sommato convincente a cui farà seguito TCL 10 5G.

Al CES 2020 è stato presentato TCL 10 5G, assieme al futuro pieghevole

TCL 10 5G farà parte di una vera e propria serie di smartphone, comprensiva di altri due modelli, ovvero TCL 10 Pro e 10L. Il display utilizzato è proprietario, essendo realizzato dalla divisione TCL CSOT, e gode di ottimizzazione NXTVISION. L'arrivo sul mercato è previsto a livello globale, con disponibilità a partire dal Q2 2020 in Nord America.

TCL 10 5G

Come indica il nome stesso, TCL 10 5G è il primo smartphone con supporto alle nuove reti per il produttore. Non è ancora ben chiaro quale sarà il chipset a permettere ciò, ma dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 765G. Le sembianze sono quelle del vero successore del succitato TCL Plex, a partire dal display forato che racchiude la selfie camera.

Il retro è sempre in vetro (con sensore ID posteriore) ma più eclettico, con una colorazione frastagliata e cangiante e adesso con una più performante quad camera, affiancata da due flash LED separati. Anche qua non sappiamo molto, ma il render ci specifica che il sensore primario sarà da 64 MP, forse un Samsung GW1.

TCL 10 Pro

TCL 10 Pro si differenzia principalmente per il davanti, dove il display curvo ha tecnologia AMOLED anziché LCD, permettendo l'inserimento di un sensore ID nello schermo. Inoltre, non c'è un foro in alto a sinistra, bensì un più tradizionale notch nel centro. Il retro è sempre in vetro, ma con una lavorazione metallica che ricorda il look degli ultimi top di gamma OnePlus.

TCL 10L

Concludiamo con TCL 10L, il modello base che riprende le linee del modello 5G. Ritroviamo il display forato e la quad camera, seppure con un sensore primario da 48 MP. Inoltre, il vetro ha colorazioni meno stravaganti.

Ma la vera novità è il pieghevole

Anche se non ha ancora un nome, è stato sfruttata la vetrina del CES 2020 per mostrare di cosa è in grado TCL quando si parla di pieghevoli. Già in precedenza si era visto un dispositivo in grado di piegarsi addirittura 3 volte, per quanto fosse un prototipo nudo e crudo. Anche in questo caso si tratta di un concept, ancora lontano da un'effettiva commercializzazione, con un design infold che cela un unico display flessibile che si ripiega all'interno. Forse ne riparleremo al MWC 2020 di Barcellona.

