Salutiamo il fine settimana con una nuova offerta targata Banggood, a questo giro con il tavolino da letto di Xiaomi YouPin. Volete portare il notebook o il tablet a letto per i contenuti multimediali o per lavorare? Allora date un'occhiata al nuovo prodotto targato YouPin!

Tavolino da letto di Xiaomi YouPin: la scelta obbligata per chi non riesce a staccarsi dalla tecnologia… nemmeno a letto!

Il tavolino da letto Xiaomi YouPin – lanciato sulla celebre piattaforma di crowdfunding del brand cinese – è caratterizzato da un design pieghevole e non necessita di essere montato (quindi zero fatica). Il prodotto misura 54.5 x 36 x 26 cm ed è realizzato in polipropilene, materiale plastico dotato di un'alta resistenza termica e alla rottura; si tratta di una soluzione perfetta per portare a letto il vostro notebook senza dover assumere posizioni strane oppure poggiarlo sulle gambe. Inoltre, grazie all'apposito spazio che funge da supporto, potrete inserire anche il tablet. In alto a destra abbiamo due fori per le penne, per i più infaticabili (in modo da avere a portata di mano tutto l'occorrente per lavorare a letto).

Il tavolino da letto di Xiaomi YouPin è disponibile in offerta lampo (a metà prezzo) sullo store Banggood ed è prevista anche la spedizione gratuita. In basso trovate il link all'acquisto.

