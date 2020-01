Tanto tempo fa (in una galassia lontana lontana) vi abbiamo mostrato alcuni dei gadget più assurdi di Xiaomi YouPin, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Nel corso del tempo la piattaforma di crowdfunding del brand cinese ha continuato a sfornare tantissimi prodotti, spesso utilissimi e funzionali (basta dare un'occhiata qui e qui), eppure la stravaganza continua a non mancare. A questo giro, Xiaomi YouPin presenta la tastiera meccanica Lofree, caratterizzata da un look pensato per il gentil sesso e che richiamata… una trousse make up!

Xiaomi YouPin presenta la tastiera meccanica Lofree e no, non è una trousse make up

La tastiera meccanica Lofree EH112S – lanciata su Xiaomi YouPin – misura 306 x 114.5 x 30.6 mm per un peso di 810 grammi, comprende 79 pulsanti ed è dotata di retroilluminazione ed una batteria da 4000 mAh. Per i più esigenti è possibile sfruttare la doppia modalità di collegamento, tramite Bluetooth o USB. Ovviamente si tratta di una soluzione compatibile con Android, iOS, Windows, Linux e Mac. Com'è facile intuire, la particolarità di questo prodotto lanciato su YouPin è di certo il design. Infatti il look ricorda quello di una trousse make up (o meglio una palette di ombretti), una caratteristica decisamente atipica per questo tipo di prodotto.

Il dispositivo è in vendita sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi a 658 yuan, circa 85€ al cambio. Che dite? Non potete fare a meno di un prodotto così chic? Niente paura, ci pensa Banggood!

