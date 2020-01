La nuova sveglia smart Xiaomi ZMI debutta su Banggood al 50% di sconto

Dopo l'ultima trovata su YouPin (una tastiera meccanica decisamente sopra le righe) torniamo su binari meno stravaganti, ma non per questo di poco interesse. Su Banggood ha fatto capolino un nuovo gadget del brand: la sveglia smart Xiaomi ZMI, disponibile in super sconto a metà prezzo.

La sveglia smart Xiaomi ZMI è disponibile in preorder su Banggood

La nuova sveglia smart targata Xiaomi ZMI è disponibile in preorder sullo store Banggood. Il dispositivo arriva con un elegante design circolare ed è dotato di connettività Bluetooth. Al momento la sveglia è acquistabile con uno sconto del 52%, ma man mano che aumenteranno gli ordini, anche il prezzo salirà. Quindi, se siete interessati conviene provvedere subito!

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti.

