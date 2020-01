Il 2020 è finalmente giunto e siamo certi che sarà un anno di cambiamenti e di novità per il settore degli smartphone e più in generale per quello della tecnologia (cinese e non). Mentre aspettiamo che il tempo faccia il suo corso, ecco che ritornano anche per il nuovo anno le migliori proposte di Banggood, quest'oggi con un accessorio immancabile sulla vostra scrivania (o sul comodino): la sveglia digitale con ricarica wireless a soli 9.9€!

La sveglia digitale con ricarica wireless integrata è disponibile in sconto con Coupon su Banggood

La sveglia digitale in sconto su Banggood arriva con un design minimal ed una piacevole colorazione Silver. Il dispositivo funge anche da basetta di ricarica wireless ed integra anche un sensore di temperatura. Sul display sarà possibile visualizzare l'ora, la temperatura della stanza e la data. Insomma, un prodotto economico ed utile, praticissimo per far spazio sul comodino e tenendo lo smartphone a portata di mano mentre si ricarica senza l'ingombro di cavi.

