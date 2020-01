Le soluzioni della compagnia cinese dedicate al pubblico femminile sono sempre di più e lo specchio per make up di Xiaomi YouPin rappresenta l'esempio perfetto. Tecnologia e praticità a prezzo stracciato, grazie a questa offerta lampo di GearBest.

Lo specchio per make-up di Xiaomi è in offerta lampo su GearBest

Lo specchio per make up di Xiaomi YouPin è prodotto da Jordan & Judy, uno dei brand più conosciuti e prolifici della piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. Lo specchio per make up integra una cornice luminosa grazie alla batteria da 1200 mAh: basta un semplice tocco e la luce LED si accende per illuminare il viso durante le operazioni più delicate. Realizzato in ABS, il dispositivo presenta una struttura inclinabile, in modo da poter essere utilizzato nella giusta posizione ad ogni occasione.

In basso trovate il link all'acquisto dallo store GearBest, dove trovate lo specchio con luce LED di Xiaomi YouPin in offerta lampo a circa 12€, con tanto di spedizione gratuita.

