La spazzola detergente Foreo è una delle soluzioni più apprezzate per le sue qualità, ma il prezzo non è dei più accessibili. Siete in cerca di un prodotto simile, ma votato al risparmio? Allora puntate sull'affidabilità di Xiaomi YouPin, con la spazzola detergente per il viso Xiaomi DOCO, in offerta lampo a meno di 9€!

Spazzola detergente Xiaomi DOCO: una Foreo ad un decimo del prezzo! | Offerta lampo

La spazzola detergente per il viso di Xiaomi DOCO arriva direttamente dalla piattaforma YouPin ed è disponibile in offerta lampo sullo store DHGate, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. Il dispositivo si presenta come un soluzione in stile spazzola Foreo ed offre un'azione detergente e massaggiante tramite vibrazione. Il prodotto offre tre modalità – per pelli sensibili, neutre e grasse – ed è dotato di certificazione IPX7 (può essere pulita sotto un getto d'acqua).

Inoltre, la spazzola detergente Xiaomi DOCO è disponibile in cinque colorazioni differenti. Il prodotto è in vendita su DHGate, in offerta lampo a 8.70€ e – come già anticipato – beneficia della spedizione da Europa (dai magazzini spagnoli).

