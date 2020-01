Sondaggio Xiaomi Mi 10: ecco come sarà il nuovo flagship secondo i nostri lettori

Il primo trimestre del 2020 – come da tradizione – rappresenta uno dei periodi più attesi per i Mi Fan, visto il debutto del nuovo top di gamma della compagnia di Lei Jun. Già nei mesi precedenti hanno fatto capolino indiscrezioni e voci di corridoio in merito allo Xiaomi Mi 10 ma ora il quadro si sta facendo sempre più chiaro. Col passare delle settimane aumentano i leak e le presunte anticipazioni, con nuovi dettagli su specifiche e design del top di gamma. Ma quale sarà lo stile scelto dall'azienda per il suo flagship dedicato al decimo anniversario? Lo abbiamo chiesto ai nostri utenti con un sondaggio dedicato allo Xiaomi Mi 10 e in tanti hanno fatto pronostici! Andiamo a scoprire che cosa si aspettano i Mi Fan di GizChina.it dal prossimo modello premium del brand!

Sondaggio Xiaomi Mi 10: rivoluzione, evoluzione o… tradizione?

Ultimamente c'è parecchia confusione in merito al design del flagship, complici i vari render leaked pubblicati in rete. Mentre c'è una certa coerenza nelle varie indiscrezioni riguardanti la scheda tecnica (qui e qui), il look dello Xiaomi Mi 10 non è ancora univoco e ci sono varie “scuole di pensiero”. I candidati papabili sono essenzialmente tre e li vedete nell'immagine in basso. Ma cosa si aspettano gli utenti dal nuovo smartphone di Xiaomi? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro con un sondaggio sul nostro Instagram ed il risultato la dice decisamente lunga!

I leak trapelati fino a questo momento ci presentano tre incarnazioni dello Xiaomi Mi 10. Il primo arriva con un design che ricalca il retro del Mi MIX Alpha, con una banda che contiene la Quad Camera. In questo caso il display rimane incerto. Le altre due proposte sono più complete e fanno riferimento al modello Pro.

La seconda immagine arriva da un ennesimo (e presunto) poster dedicato al top di gamma. Qui abbiamo un modulo fotografico che abbandona il classico stile a “semaforo” – deo gratias – per proporre una soluzione circolare, presumibilmente con tre sensori ed un ToF posto di lato, tra una coppia di Flash Dual LED. Frontalmente abbiamo un display con bordi curvi mentre la selfie camera resta un mistero: che sia nascosta in un modulo pop-up?

Il terzo candidato è un concept render pubblicato da Ben Geskin, con un design sicuramente più canonico. Abbiamo una Quad Camera verticale nell'angolo in alto a sinistra ed un look generale in perfetta sintonia con la serie Mi. Il display è ancora una volta un pannello Dual Edge, ma stavolta abbiamo una doppia selfie camera tramite un foro in alto a destra. Altra indiscrezioni parlano invece di un solo foro (in alto a sinistra) ma in riferimento allo Xiaomi Mi 10. Quale che sia il posizionamento dei buchi, sembra che possiamo aspettarci una differenza in stile Galaxy S10/S10+.

Ecco i risultati del sondaggio!

Dopo questo gigantesco recap, doveroso nei confronti degli utenti che si trovano per la prima volta alle prese con i render dedicati allo Xiaomi Mi 10, andiamo a vedere i risultati del nostro sondaggio su Instagram. Il 50% degli appassionati che hanno votato propendono per un design classico, come quello pronosticato da Ben Geskin. Insomma, per loro il top di gamma porterà qualche modifica al look della serie, ma niente di troppo “eclatante” (almeno per quanto riguarda la back cover).

Il 35% degli utenti ha puntato sulla cover posteriore mutuata dal Mi MIX Alpha: tradizione e innovazione, con un aspetto che richiama gli ultimi modelli del brand ma con un dettaglio che rende tutto un po' più figo. Si conclude con il render più controverso, quello che vede un modulo circolare sul retro. In questo caso solo il 15% dei Mi Fan ha espresso la propria preferenza.

Ma facciamo chiarezza su un punto: gli utenti hanno risposto ad una domanda precisa. Quale sarà il design dello Xiaomi Mi 10? mette in campo le proprie aspettative nei confronti del top di gamma e prova a lasciare fuori i gusti personali. In parole povere, questa potrebbe rappresentare l'aspettativa media dei Mi Fan, ovvero un design non troppo rivoluzionario, che si mantiene su binari ormai conosciuti. Che ne pensate di questa considerazione? Pensate che Xiaomi sia troppo “conservatrice” e vorreste più varietà… oppure… fotocamera a semaforo 4ever?

