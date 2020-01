Sharp Portégé X30L-G: il laptop più leggero al CES 2020!

Quando si tratta di concorrere con le altre aziende, alcuni brand giocano qualsiasi arma possibile. Sembra, dunque, che Sharp abbia voluto stupire tutti al CES 2020, lanciando un dispositivo molto particolare. Dal punto di vista estetico, però, Portégé X30L-G non è altro che un normale notebook, quasi anonimo. Nello stesso momento in cui si prende in mano, però, ci si accorge dell'enorme differenza tra lui ed un qualsiasi altro laptop da 13 pollici presente sul mercato. Dove sta la differenza?

Portégé X30L-G pesa solo 860 grammi

Se diamo un'occhiata alle linee estetiche di questo notebook, notiamo la un design abbastanza anonimo. Questo fa parte della linea Sharp Dynabook e si presenta con una costruzione in lega di magnesio, molto più leggera dunque rispetto all'alluminio. Motivo per cui, su una superficie di 13 pollici di diagonale, questo device può contare solo 860 grammi di peso, un vero record in tale categoria.

A bordo, però, questo dispositivo non rinuncia quasi a nulla a livello di performance. Su Sharp Portégé X30L-G troviamo, infatti, un SoC Intel Core di decima generazione, le cui specifiche non sono ancora ben note. Nonostante questo, non manca un display IGZO con luminosità massima di 470 nits, Wi-Fi 6, un ingresso USB Type-C, due ingressi USB-A, una porta Ethernet ed un ingresso HDMI. Come se non bastasse, poi, questo possiede una certificazione militare, che offre un'elevata resistenza a cadute e polvere.

Nel caso in cui foste interessati all'acquisto, questo Sharp Portégé X30L-G costa circa 11.000 yuan, dunque 1.433 euro al cambio attuale.

