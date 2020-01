Segway Ninebot Air T15 in arrivo al CES 2020 all’insegna della portabilità

Dal 7 al 10 gennaio avrà luogo il CES 2020 di Las Vegas, evento a cui parteciperanno i principali produttori hi-tech del globo. Tra questi non mancherà Segway con una manciata di nuovi dispositivi e tra questi ci sarà anche il monopattino elettrico Segway Ninebot Air T15, definito dalla stessa compagnia come il più compatto, leggero ed efficiente mai realizzato.

Segway Ninebot Air T15 è il nuovo monopattino elettrico con cruise control

Queste i tre punti principali del nuovo monopattino elettrico del brand, che si propone come una soluzione votata alla massima portabilità e priva di consumi eccessivi. Segway Ninebot Air T15 sarà disponibile al prezzo di 799 dollari (circa 716€ al cambio) ed arriverà con un sistema di cruise control in grado di calcolare istantaneamente l'attrito e le condizioni della strada, in modo da regolare in modo automatico la velocità. Per frenare basterà toccare il freno presente sulla ruota posteriore.

Come già anticipato, si tratta di un prodotto che fa della portabilità il suo vanto. Segway Ninebot Air T15 è dotato di una struttura pieghevole e una volta chiuso le dimensioni si riducono non poco. Inoltre il suo peso è di “soli” 22 chili: non una piuma, ma di certo più leggero di moltissime soluzioni analoghe.

Il nuovo monopattino Ninebot è dotato di un motore da 300W ed è in grado di raggiungere circa 19 Km/h. Il manubrio integra un display. Tra le novità del CES 2020, Segway presenterà anche il nuovo Ninebot Air T60, definito dalla stessa azienda come un prodotto rivoluzionario: un roboscooter. Purtroppo non sono stati svelati altri dettagli e per saperne di più dovremo necessariamente attendere la prossima settimana.

