Il nuovo scaldamani di Xiaomi è anche una pratica powerbank da 5000 mAh | Offerta lampo

A novembre il produttore cinese ha lanciato lo scaldamani Maoxin tramite la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin, l'ennesimo prodotto economico ed utile. Volete combattere le mani gelate per il freddo dell'inverno? Allora il nuovo scaldamani del brand farà sicuramente al caso vostro!

Lo scaldamani Maoxin di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su Banggood

Lo scaldamani Maoxin da Xiaomi YouPin arriva con un design che ricorda il look di una radio vintage ed integra un piccolo display circolare per visualizzare la carica residua e la temperatura. Il dispositivo è in grado di “emanare” una temperatura di 52°C, ideale per riscaldare le mani durante le fredde giornate invernali. Inoltre è presente la funzione di spegnimento automatico per prevenire eventuali surriscaldamenti e la sicurezza è garantita ulteriormente dai materiali utilizzati (si tratta di ABS resistente al calore).

Oltre ad essere un pratico scaldamani, il dispositivo funge anche da pratica Powerbank da 5000 mAh, funzionalità utilissima in molteplici occasioni. Siete interessati allo scaldamani di Xiaomi YouPin? Allora in basso trovare il link per lo store Banggood, dove il prodotto è disponibile in offerta lampo.

