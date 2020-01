Scaldamani Xiaomi Jordan & Judy – Banggood

Natale è passato da un po', ma la vera atmosfera invernale si comincia a respirare a pieno in questi ultimi giorni. Se anche voi siete dei freddolosi patentati e non potete fare a meno di provarle tutte per mettervi al riparo dal gelo… ecco lo scaldamani Xiaomi Jordan & Judy, la soluzione economica che si riscalda in un lampo in microonde.

Lo scaldamani Xiaomi Jordan & Judy è perfetto anche con il microonde ed è in sconto su Banggood | Coupon

Bastano 180 secondi in microonde ed ecco che lo scaldamani Xiaomi Jordan & Judy è pronto per essere utilizzato per almeno 3 ore di fila. Il prodotto è realizzato in silicone alimentare, con un tappo a vite a tenuta ermetica in modo da mantenere il calore. Facile da pulire, il nuovo scaldamani è disponibile in varie colorazioni, per tutti i gusti. Inoltre, per chi si fosse perso qualche dettaglio, qui trovate una recensione decisamente interessante (anche se poco invernale) dedicata ad un altro prodotto del brand Jordan & Judy. In basso trovate il link all'acquisto per lo scaldamani Xiaomi Jordan & Judy, insieme al codice sconto da utilizzare per risparmiare.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.