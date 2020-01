Durante l'evento di lancio di Redmi K30, l'azienda cinese ha presentato anche il suo smart speaker Redmi XiaoAI Speaker Play, soluzione compatta, dal design minimal e dotata del supporto AI per il controllo e la gestione dei dispositivi domotici. Insomma… un nuovo accessori da aggiungere alla collezione di prodotti Xiaomi!

L'altoparlante smart Redmi XiaoAI Speaker Play è disponibile in offerta su Banggood | Coupon

Lo smart speaker Redmi XiaoAI Speaker Play è dotato di un altoparlante frontale da 5W ed è realizzato in ABS e alluminio. Le dimensioni sono di 142 x 70 x 82 mm ed è presente all'appello il supporto al Bluetooth 4.2. Non manca poi la possibilità di collegare dispositivi domotici anche se – purtroppo – non sarà possibile sfruttare l'assistente XiaoAI con i comandi vocali (questo funziona solo con la lingua cinese).

Il dispositivo è in sconto su Banggood, grazie al Coupon dedicato. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare per beneficiare dell'offerta.

