Dopo il debutto del Redmi K30 5G è arrivato il momento di pensare a quello che ci aspetta nel 2020 dal brand cinese e da Xiaomi. La compagnia di Lei Jun è in procinto di lanciare il nuovo Mi 10 Pro, uno dei primi modelli dotati del SoC Snapdragon 865. Ma per quanto riguarda Redmi? Al momento non ci sono notizie certe, ma sui social cinesi si vocifera di uno smartphone con una tripla fotocamera con design circolare.

Redmi al lavoro su uno smartphone con tripla fotocamera circolare, secondo una foto leaked

L'indiscrezione arriva a causa di una foto pubblicata da DigitalChatStation su Weibo. Il leaker cinese ci mostra uno smartphone quasi completamente celato, fatta eccezione per la tripla fotocamera circolare, visibile nella parte superiore della scocca. Il leaker non svela altro, tranne la presenza di un sensore principale da 64 MP.

Immancabile la pioggia di commenti da parte degli appassionati cinesi e il più degli utenti è convinto che si tratti di un dispositivo inedito targato Redmi. Sarà davvero così? Ovviamente per il momento è impossibile dare una risposta certa a questa domanda e non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni. Tuttavia, volendo prendere per buono il tutto… vi piacerebbe uno smartphone Xiaomi o Redmi dotato di una fotocamera circolare? Mi Fan, fateci sapere cosa ne pensate!

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!