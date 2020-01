Nonostante sia passato un po' di tempo dall'evento di lancio e dalla commercializzazione, DxOMark annuncia l'arrivo di un nuovo dispositivo sulla sua piattaforma. La conferma arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale, rivelando che oggi – 28 Gennaio – sarà pubblicata la recensione del comparto fotografico del “piccolo” Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 8 Pro debutta su DxOMark con un voto che non esalta

Il mid-range di Redmi è stato il primo modello equipaggiato con il SoC MediaTek Helio G90T, soluzione octa-core fino a 2.27 GHz accompagnata da 6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage UFS 2.1. Per quanto riguarda la parte fotografica – che sarebbe poi ciò che interessa a DxOMark, Redmi Note 8 Pro arriva con una Quad Camera con un sensore principale Samsung da 64 MP, un grandangolo da 8 MP, un modulo macro da 2 MP ed uno dedicato alla profondità di campo (sempre da 2 MP). Come si sarà comportato il device nelle mani del team di DxOMark?

Mancano poche ore e sapremo il giudizio di DxOMark sul pacchetto fotografico offerto dallo smartphone. Non appena il tutto sarà disponibile provvederemo ad aggiornare l'articolo; nel frattempo se siete interessati a saperne di più sul Note 8 Pro vi lasciamo con il nostro confronto con il rivale Realme 5 Pro.

Aggiornamento 28/01

Dopo alcune ore di attesa ecco che Redmi Note 8 Pro ha finalmente debuttato su DxOMark, con un punteggio di 84. Questo è suddiviso in 87 punti per il comparto foto e 78 per quello video, valori non particolarmente esaltanti. Per tutti i dettagli precisi e per i sample foto di DxOMark vi invitiamo a visitare la pagina dedicata (la trovate qui) con tutti i pro e i contro del dispositivo.

Comunque ci teniamo a precisare che l'esperienza d'uso con ogni dispositivo ha sì una parte oggettiva, ma comunque ogni utente ha una diversa percezione, con differenti aspettative ed esigenze, per quanto riguarda ogni aspetto di uno smartphone. I punteggi di DxOMark sono da ritenersi puramente indicativi e frutto dei test dello staff del portale, il quale trae le proprie conclusioni per condividerle con gli appassionati, conclusioni che non devono necessariamente essere prese come un valore assoluto.

