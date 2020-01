Redmi Note 8 Pro: in arrivo nuova colorazione Twilight Orange

Manu Kumar Jain, a capo della divisione indiana di Xiaomi, ha annunciato novità in arrivo per domani, 29 novembre. Il tutto arriva tramite un poster ufficiale pubblicato su Twitter, il quale sembra confermare l'arrivo di una nuova colorazione per uno dei modelli del brand cinese. Di quale smartphone si tratterà?

Aggiornamento 08/01: dopo la versione Electric Blue, è in arrivo una nuova colorazione per Redmi Note 8 Pro, dalle tonalità più calde.

Mi fans, we've something for you that will make you go crazy. Maybe E L E C T R I C! ⚡

Any guesses? Watch this space tomorrow to know more.

RT 🔄 if you know what's coming!🤩#Xiaomi ❤️ #BlackFridaySale pic.twitter.com/BWJgGXDSoc

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 27, 2019