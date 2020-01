Redmi Note 8 sfiderà il gelo dell’Antartide

Mentre aspettiamo il debutto dello Xiaomi Mi 10 – forse previsto per fine febbraio/inizio marzo e di recente apparso anche sul portale del TENAA – e del Redmi K30 Pro, la compagnia cinese non sta di certo con le mani in mano, ma continua a pubblicizzare anche i modelli attuali (e lo fa in grande stile). Lu Weibing, infatti, ha annunciato una sfida decisamente stravagante dedicata a Redmi Note 8, il quale si troverà alle prese con il gelo dell'Antartide!

Redmi Note 8 Antarctica Challenge: sfida estrema a temperature glaciali

Secondo quanto riportato dal capo di Redmi, il dispositivo del brand cinese sfiderà le temperature glaciali dell'Antartide nella Redmi Note 8 Antarctica Challenge, che avrà luogo il 17 Gennaio. Il piccolo medio di gamma riuscirà a sopravvivere? Per il momento Lu Weibing non ha svelato nulla di più sulla sfida estrema dedicata al dispositivo. Quasi sicuramente lo smartphone verrà inviato in Antartide per essere sottoposto ad una serie di test in condizioni estreme.

E che condizioni estreme, dato che le temperature possono scendere parecchio al di sotto degli 0°C (fino a -60°C). Vedremo se il Redmi Note 8 la spunterà e nel frattempo vi ricordiamo che il brand cinese non è nuovo a prove stravaganti (qui, qui e qui, anche se non si era ancora arrivato a tanto!).

