Redmi K30 Pro e Xiaomi Mi MIX 4: svelati nuovi dettagli sul display | Leak

Dopo il lancio del primo modello 5G, l'azienda cinese non ha di certo intenzione di fermarsi. Anzi, c'è l'intenzione di tornare all'assalto ancora più carichi con Redmi K30 Pro, flagship in arrivo a marzo con a bordo l'ultimo chipset premium di Qualcomm, avvistato anche su Geekbench. Ed ora, il leaker DigitalChatStation ci svela nuovi dettagli sul dispositivo e non solo, perché c'è anche qualche novità sul presunto Xiaomi Mi MIX 4.

Nuovi dettagli su Redmi K30 Pro e Xiaomi Mi MIX 4: speriamo bene!

Il leaker cinese ha rivelato le ultime novità sui due top di gamma su Weibo, il social asiatico per eccellenza. Per quanto riguarda Redmi K30 Pro, “conferma” che avremo un design leggermente diverso rispetto al modello standard. Il flagship 5G con Snapdragon 865, infatti, dovrebbe rinunciare alla dual selfie camera in favore di un display tutto schermo, grazie all'utilizzo di una pop-up camera. Non vengono menzionate altre specifiche, tuttavia le novità non finiscono qui.

State aspettando con trepidazione lo Xiaomi Mi MIX 4? Allora ce n'è anche per voi, perché DigitalChatStation svela che il prossimo flagship della serie MIX arriverà con un foro nel display per la selfie camera. Di certo potrà sembrare un passo indietro rispetto al fantascientifico modello Alpha, tuttavia ci sarà un display QHD con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Ovviamente quanto rivelato dal leaker va preso con cautela fino alla conferma ufficiale da parte di Xiaomi.

Per quanto riguarda lo Xiaomi Mi MIX 4, è già da un po' di tempo che si vocifera della sua esistenza, tra informazioni “ufficiali” e non. Il misterioso top di gamma è spuntato su JD, ma ad oggi mancano ulteriori (e più affidabili) conferme. Che ne sarà dei Mi Fan rimasti orfani della gamma? Dita incrociate e speriamo che Xiaomi si decisa ad offrire qualche dettaglio in più!

