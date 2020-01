Redmi K30 5G è l’ennesimo successo di Xiaomi: sold out in un lampo

Il mese di dicembre si è concluso in grande stile per Xiaomi e per Redmi, con il debutto del primo modello 5G della costola del colosso cinese. Tuttavia, gli appassionati del brand hanno dovuto attendere fino ad oggi per mettere le mani sul dispositivo: Redmi K30 è stato commercializzato inizialmente solo nella variante 4G (qui trovate le differenze tra i due device), mentre oggi ha finalmente debuttato nella sua incarnazione con 5G.

Redmi K30 5G sold out in soli 2 secondi: un successo annunciato!

Ovviamente, trattandosi di Xiaomi, per di più di un dispositivo targato Redmi, il successo è assicurato. Redmi K30 5G è andato sold out in appena due secondi, lasciando a bocca asciutta tantissimi utenti cinesi. Per fortuna l'azienda ha già confermato che il secondo stock è dietro l'angolo e sarà disponibile all'acquisto a partire dalle ore 10 del 10 Gennaio (sempre in Cina, sia chiaro).

Il fatto che la disponibilità del device sia stata riconfermata non toglie nulla al successo di questa prima ondata di Redmi K30 5G. Anzi, è un dato positivo, in quanto conferma che Xiaomi ha imparato la lezione dopo quanto accaduto con i precedenti Mi 9, Mi 9 SE e Mi 9 Explorer. Per quanto riguarda il nuovo flagship 5G, il K30 ha debuttato nella sola versione da 8/128 GB (a 2499 yuan, circa 322€ al cambio) e non è chiaro quando arriveranno anche le altre varianti. Nel frattempo restiamo in attesa di saperne di più per il lancio del dispositivo anche in altri mercati. Cosa ne pensate? Vorreste il Redmi K30 in Europa?

