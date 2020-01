Redmi K30 5G pronto al debutto: ecco la data di vendita

C'è molta curiosità attorno a Redmi K30 5G, attualmente lo smartphone 5G più economico che ci sia in circolazione. O meglio, che ci sarà, visto che al momento non è ancora ufficialmente disponibile sul mercato. Al punto tale che Xiaomi non sembrerebbe guadagnarci molto dalla sua vendita, mantenendo fede alla sua volontà di tenere minimi i profitti (ma con le azioni che impennano). Come detto, non è ancora possibile acquistare lo smartphone, a differenza della variante 4G già in commercio.

Aggiornamento 02/01: oggi arriva la conferma sulla data di vendita della serie K30. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Questa sarebbe la data ufficiosa di vendita per Redmi K30 5G

Quando sarà disponibile, quindi, questo Redmi K30 5G? Ancora non è dato saperlo, visto che Xiaomi ha citato un generico “gennaio 2020”. Ma a venire in aiuto dei più curiosi ci ha pensato JingDong, una delle principali piattaforma di e-commerce presenti in Cina. Il sito ha pubblicato la pagina prodotto, nella quale troviamo immagini, specifiche, prezzo e, appunto, la presunta data di vendita. Questa corrisponderebbe al 15 gennaio, quella che dovrebbe essere la data X per il lancio del telefono. Su JD ci sono tutte le varianti presentate, con tagli di memoria da 6/64 Gb, 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB. A queste potrebbe successivamente aggiungersi una top da ben 12/512 GB, come indicato dal TENAA.

Aggiornamento 02/01

Mancano soltanto 5 giorni al via alle danze per la vendita della serie Redmi K30 5G. Lo smartphone arriverà sugli scaffali cinesi il 10 gennaio, a partire dalle ore 10:00, ai seguenti prezzi:

6/64 GB: 1999 yuan (256€)

6/128 GB: 2299 yuan (294€)

8/128 GB: 2599 yuan (333€)

8/256 GB: 2899 yuan (371€)

