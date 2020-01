Oltre agli smartphone Xiaomi (e non solo) in sconto con la promo XDays di MediaWorld e Redmi Note 8T ad un super prezzo da Carrefour, le offerte dedicate alla compagnia cinese continuano con le Redmi AirDots, disponibili ad una cifra niente male con le offerte tech di Esselunga.

Redmi AirDots scendono a 19€ con le offerte tech di Esselunga

Le Redmi AirDots sono le cuffie TWS economiche del brand asiatico e hanno conquistato fin da subito il pubblico degli appassionati. Qui trovate la nostra recensione, se siete curiosi di saperne di più. In basso trovate l'elenco dei punti vendita dove trovare le offerte tech di Esselunga: le Redmi AirDots non sono disponibili nello store online e dovrete necessariamente recarvi in uno dei punti fisici.

Nel caso dell'offerta di Esselunga dovrete necessariamente recarvi in uno dei punti vendita indicati. Se invece preferite la massima comodità, in basso trovate l'offerta di Amazon, anche in questo caso con un prezzo davvero niente male.

